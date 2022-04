Varga Viktornak sikerült befotóznia barátnője lábai közé – fotó

Varga Viktor és táncos barátnője, Zsembera Liliána nemrég tért haza egy hónapig tartó perui utazásukról, de az énekes még mindig szebbnél szebb fotókat oszt meg közösségi oldalán a közös kalandjukról. Így történt most is, amikor a csinos lány fotósorozatát posztolta. Liliánát tangás bikiniben, hátulról kapta lencsevégre, azonban az énekesnek sikerült olyan szögből kattintani a fényképezőgépet, ami által a táncos lába közé is „betekintést” nyerhetünk. Persze nincs semmi szégyellnivalójuk, ugyanis szerelme igen szemrevaló teremtés. Ezzel követői is egyet értettek, mert a hozzászólások kivétel nélkül pozitív, és a lány természetességét dicsérik.