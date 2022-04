Újabb komoly műtéten esett át Rékasi Károly: „Csodás érzés, hogy újra értékes életet élhetek”

Rékasi Károly 2015-ben motorral közlekedett, amikor egy figyelmetlen autós elütötte. A színész a klinikai halál állapotába került, több műtéten is átesett. A gyógyulás folyamata hosszú volt, hiszen nem csak fizikálisan, de lelkileg is szüksége volt időre, hogy ismét talpra álljon.

– Tavaly ősszel volt egy műtétem, akkor csípőprotézist ültettek be. Klassz talpra állás követte a beavatkozást, úgy éreztem, hogy gyógyulok. Minden problémamentesnek tűnt, majd az utóbbi hónapokban terhelésre egyre erősebb combfájdalom állt elő, amely a protézis szár beépülésének hiányát vetette fel. Ekkor a Sportkórház specialistája, dr. Bálint Lehel arra jutott, hogy egy speciális, revíziós protézis lehet a megoldás, s ennek a beültetése történt meg múlt héten – nyilatkozta a Blikknek Rékasi.

Ez egy több órás beavatkozás volt, komoly műtét, amelyre nagyon felkészültek, és engem is felkészítettek. A kórház dolgozói fantasztikusak voltak, szeretném nekik megköszönni azt a törődést, figyelmet és segítséget, amelyet tőlük kaptam.

Az operáció jól sikerült, a következő kontroll két hét múlva esedékes.

– A fájdalom elmúlt, ráadásul elértük a célt. Az egyik lábam a baleset után négy centivel lett rövidebb, mint a másik. Korábban rátaláltam Atyai László ortopéd cipészre, aki fantasztikus munkát végzet, úgy korrigálta ezt az eltérést, hogy aki ránézett a lábbelimre meg sem mondta volna, hogy különbség van köztük. Ettől függetlenül a hiúság ott van az emberben, nem akartam, hogy látszódjon. A műtéttel ez is megszűnt, a mérések szerint sikeres volt a végtag visszanyújtása és a csípő visszaállítása is. Csodás érzés, hogy újra értékes életet élhetek, életképessé váltam. Visszatérhetek a színpadra, nem kell többet sántikálnom. Hiszen mi volt az utóbbi években? A rendezők, igazgatók nem tudták, mikor vár még rám műtét, mikor esek ki a munkából, ráadásul a sántaságról gondolhatták azt, hogy elviszi a néző figyelmét a darabról. Ennek most vége, ez már nincs. Úgy érzem, ez az új kezdet első pár napja!