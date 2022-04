A nap kérdése: ugye szerinted sincs bugyi Tóth Andin ezen a fotón?

Tóth Andi előszeretettel oszt meg magáról provokatív, szexi fotókat. Bár legutóbb épp megmutatta, tud ő papucsos-zoknis falusi lány is lenni, most visszatért a kihívóbb énjéhez. Egy hete épp melltartó nélkül, bugyiban forrósította a hangulatot, friss fotóját azonban akárhogy is nézzük az Instagramon, már bugyit sem látunk rajta. Az említett ruhadarab hiányát egyébként a rajongók is kiszúrták és szóvá is tették egy "hol a bugyid?" kérdés formájában.