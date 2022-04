Tóth Andi és Marics Peti, egy kis flörtöléssel pezsdítik fel a gyakorlást

Soha nem tudni, mi történik igazából a fellépőkkel a színfalak mögött. Marics Peti, az egyik legnagyobb közönségkedvenc a műsorban, de úgy tűnik, nem csak a közönség szeretete veszi körül mindennapjait. A TV2 stúdiójában sokan suttogják, hogy Tóth Andi a háttérben már segíti Petit az utolsó adás előtt... Miről is van szó pontosan? A versenyző erről beszélt lapunknak.

„Hamar megtaláltuk a közös hangot

– Nagyon jóba vagyunk Andival – kezdte lapunknak Marics Peti. – Mind a színpadon, mind a színfalak mögött nagyon jól elvagyunk. Viccelődés, flörtölgetés – mondja az énekes, aki persze hozzá teszi, hogy ez a flörtölgetés kizárólag csak baráti. – Nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és ahogy látom, nagyon jól nézünk ki együtt a színpadon. Találkoztunk már ezelőtt párszor, de leginkább csak szakmai körökből ismerjük egymást – mesélte lapunknak a Sztárban Sztár egyik döntőse.

Ma egyébként a műsor alatti kisfilmben is látható lesz majd, hogy a két fiatal nagyon egymásra talált, és egy kis flörtöléssel pezsdítik fel a gyakorlást. Értesüléseink szerint Andi is szingli, szóval minden esély meg van rá, hogy ebből egy szebb románc kerekedjen ki.

Előbb a karrier, aztán a család

S hogy hogyan alakul az időbeosztása mostanában az énekesnek?

– Nem igazán van időm mostanában csajozni. Levegőt nem tudok venni körülbelül ettől a műsortól, de azért nyilván nem azt mondom, hogy nem ismerkedek. A TV műsoron kívül azért mindenki szórakozik mindenkivel. Azon kívül meg most még biztosan nem akarom, hogy rám találjon a nagy szerelem. 25 éves vagyok. Előbb a karrier aztán a család. Szerintem ez így van rendjén. Szeretném, hogy mire gyerekeim lesznek, akkor azoknak már megteremtsen a tökéletes környezetet – vallotta be a Borsnak, majd megosztotta velünk, hogy milyen szerepet játszott életében az a milliő, amiben felnőtt.



– A családomban mindig is hihetetlenül dominált a szeretet és így én is nagyon családcentrikussá váltam. Fontossá váltak az alapvető családi értékek, de még ennek nincs itt az ideje. Szeretném, hogy egy felnőtt érett ember legyen majd a gyerekeim apja, most még inkább vagyok az a tipikus bohém fiatal, aki csak két kanállal szeretné falni az életet. Utána jöhet a pelenka meg a cumisüveg. Addig is ideje élni, mert nagyon hamar elszállhatnak ezek az évek. Szeretném kiélvezni – nyilatkozta.

Újságírónk rákérdezett nála, hogy mennyire tart az utolsó megmérettetéstől, de meglepő választ kaptunk rá.

„Nem izgulok a döntő miatt”

– Úgy gondolom, hogy eddig már bizonyítottam, amit tudtam. Az elmúlt 8 adásban mindig a tőlem telhető legjobbat hoztam. Voltak hullámvölgyek, de nem erre kell fókuszálni. Úgy érzem, hogy a műsorral én már nyertem, megismertek olyan emberek, akik amúgy soha nem láttak volna engem, ha csak a Youtube-on vagy a TikTokon lennék. Várom már a végső döntést – válaszolt kérdésünkre a közönségkedvenc énekes, aki szombat este Vavra Bencével, Szekeres Adriennel és Ember Márkkal áll majd ott Tilla mellett az utolsó percekben.