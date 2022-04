Megrázó vallomás: Felsorolni is szörnyű, milyen betegségekkel küzd Tornóczky Anita

Tornóczky Anita egy éjszakát töltött a LifeTV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában. A modell-műsorvezető elárulta, családot szeretne, de mindenekelőtt arról is gondoskodnia kell, munkáját biztonságosan át tudja adni, hogy amíg ő babázik, zökkenőmentesen működjön a vállalkozása. Őszintén mesélt a nehézségekről, milyen egészségügyi problémákat gördített elé az élet, aminek hatására még nem született gyermeke. Szerelme márciusban kérte meg a kezét, és Miklóssal minden vágyuk, hogy családjuk legyen.

– Most mind a ketten szeretnénk, végre Miki itthon lakik, most összeállnak a csillagok is ehhez – mesélte, majd Hajdú Péternek azt is elárulta, közel sem olyan egyszerű számára a teherbeesés, mint egy egészséges nőnek.

Anita nagyon szeretne már gyermeket, de komoly egészségügyi problémákkal küzd Fotó: LifeTV

– Hormonális zavarral küzdök. Öt évvel ezelőtt volt egy jóindulatú elváltozás az agyalapi mirigyemen, ami akkor elmúlt. Most megint rosszul működik az a hormon, ami ezt a problémát jelezheti, de nem tudnak MR-vizsgálatot csinálni, mert tele van fémmel a szám – utalt arra, hogy egy éve speciális fogszabályzót visel, ami miatt kampós végű lemezeket rögzítettek az állkapcsába, de szerencsére az orvostudomány tud megoldást így is a problémájára.

– Van erre egy gyógyszer, amivel le lehet nyomni azt a hormont, ami megugrott. Inzulinrezisztenciám, pajzsmirigy- és prolaktin problémám van. Hetente szúrom magam egy olyan gyógyszerrel, ami az inzulinháztartásomat szabályozza. Új orvosságot is el kell kezdenem szedni, és akkor valószínűleg két hónap alatt tudjuk annyira optimalizálni a hormonszinteket, hogy működjön – mondta, majd hozzátette, mindezek ellenére elképzelhető, hogy karácsonykor anyuka lesz.

A nőgyógyászom azt mondta, hogy idén szülünk. Próbálok a lelki síkon is dolgozni a gyógyulásomért ennek érdekében – jelentette ki Anita. A teljes beszélgetést péntek este 10 órakor a LifeTV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában láthatják a nézők.