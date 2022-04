Szabó Győző édesapja elvesztéséről: Hirtelen lett rosszul, a mentősök pedig már nem tudták visszahozni

Rövid időn belül ez a második tragédia Szabó Győző életében: két évvel ezelőtt vesztette el az édesanyját.

– Most már nincsenek szüleim. Egy nagyon kedves barátom azt mondta, amikor részvétet nyilvánított, hogy most lettem felnőtt. Ez egy régi bölcsesség, bár én nem ismertem, de teljesen igaz: 52 évesen lettem felnőtt – mesélte a Blikknek a Jászai Mari-díjas színész.

A fájdalmas veszteség ráadásul épp egy családi esemény előtt érte, teljesen váratlanul.

– Talán az a legfájóbb része, hogy vasárnap lett volna nyolcvanéves. Nagy családi ebédet terveztünk erre az alkalomra, hogy megünnepeljük a kerek születésnapját és az én Jászai Mari-díjamat. Tizenöt főre foglaltunk asztalt vasárnapra, de szombaton teljesen váratlanul elment. Nem voltunk rá felkészülve, még előtte is beszéltem vele telefonon. Jó formában volt, nem volt semmi baja. Hirtelen lett rosszul, a mentősök pedig már nem tudták visszahozni. A szíve vitte el, de nem szívroham volt -

Győzőnek nem volt ideje elmerülni a gyászban, már szombaton, édesapja halálának napján is előadásra kellett mennie, ráadásul egy vígjátékban komédiázott.

– Az élet megy tovább, feleségem és három gyerekem van, ők mindenben támogatnak. És ott a színház, ahol teljesítenem kell. Apukám halála napján egy vígjátékban kellett játszanom délután, és azóta is mindennap – magyarázta Győző, akinek a rengeteg elfoglaltság most terápia is.