Segítséget kér követőitől Curtis: Ha csak egy ital, egy cigi vagy egy mozijegy árát elkülditek

Curtis rendszeresen áll karitatív kezdeményezések mögé, ha pedig mindez újpesti érintettségű, egy percig sem gondolkodik. A 13 éves Miklós és édesanyja, Andrea történte mélyen megérintette.

„Ő itt Miklós, 13 éves. Az Anyukája, Andrea több, mint 5 éve szenved szklerózis multiplexben és mindössze 37 éves. A fizikai állapota folyamatosan romlik évről-évre, jelen pillanatban már az önálló járás is nehézségeket okoz neki, hiszen krónikus izomgyulladásban van. Minden nap pozitív hozzáállással küzd és gyűri le a hétköznapokat. Mivel a betegség miatt nem keresőképes és egyedül neveli Gyermekét, elveszítette a munkáját, majd később a lakhelyüket is, ami miatt Miklós 2 éve nevelőotthonba, Andrea pedig az utcára került. Egy tavalyi hasonló gyűjtésnél összejött annyi pénz Majka, Rúzsa Magdi, Dobrády Ákos, Szabó Ádám, Nádai Anikó, Szabó Kitti, Polgár Tünde, Som-Balogh Edina és még számtalan anonim ismert ember segítségével, aminek hála jelenleg biztonságban vannak szeptemberig egy kis lakásban” – írta le a fiú és édesanyja történetét Curtis.

A lakás ugyan még pár hónapig biztosítva van számukra, de az azt követő időszak és a jelenlegi hétköznapi élet feltételei még nem biztosítottak.

Szívesen vettem ezt a megkeresést és bízom benne, Ti is segítetek abban, hogy összegyűljön annyi pénz, ami segíti őket a hétköznapokban és további hónapok lakbérét biztosítja! Most beállok én is a segítők sorába, hogy a kisfiú ne kerüljön újra nevelőotthonba, elszakítva az Anyukájától. Kérlek Titeket, hogy a megadott bankszámlaszámra ha már egy ital, egy cigi vagy egy mozijegy árát elkülditek, hatalmas segítség lenne a kis család számára, hogy tovább tudják fizetni piciny albérletüket” – tette hozzá a rapper.