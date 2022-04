Ritka pillanat, megmutatta csodaszép kamaszlányát Salma Hayek

Salma Hayek a Vogue címlapján szerepel együtt 14 éves lányával, Valentinával. Noha a színésznő csak nagy ritkán mutatja meg gyermekét, most itt az alkalom, hogy rácsodálkozzunk, a kamaszlány mennyire hasonlít világsztár anyukájára. Valentina úgy pózol a kamera előtt, akár egy modell, de állítólag a színészet és a filmezés érdekli jobban. A képekhez több hollywoodi híresség is kommentál az Instán, köztük Anthony Hopkins és Zoe Saldana is megdicsérte az anya-lánya párost