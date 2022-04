Pár perce közölték: Újabb magyar sztárpár jelentette be a szakítását

Úgy tűnik, ez az év a szakításokról szól a magyar sztárvilágban. Sáfrány Emese alig két hete jelentette be, hogy szétmentek a párjával, most pedig Singh Viki közölte a szomorú hírt: 5 év után véget ért a kapcsolata Tamással.

"5 csodálatos év után, Tomival végül úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk tovább az életünket! Szeretetben, békében váltunk el, és megmaradunk egymás életében, barátként, családtagként! Összeköt minket két közös kutyagyerek, és 2 vállalkozás is, amit együtt álmodtunk meg, hoztunk létre, és együtt is tervezünk folytatni!

Kérünk mindenkit, hogy döntésünket tartsa tiszteletben, ezzel kapcsolatban egyikünk sem kíván nyilatkozni!

Szeretjük, tiszteljük egymást, és ez soha nem fog változni, döntésünk megfontolt volt, nem hirtelen haragból vagy bármilyen hirtelen okból döntöttünk így, ezért kérlek titeket ne kezdjetek el kombinálni, hiszen se dráma se ajtócsapkodás, sem harmadik fél nem volt!

Ezentúl is láthattok majd minket együtt , így ha készül a jövőben közös fotó/ videó rólunk, akkor se hívjon senki azzal, hogy “Na? Újra összejöttetek?” és főleg ne írja majd meg senki sehol! Pontosan azért írom ki ezt a közleményt, hogy megelőzzem a felesleges mellébeszélést, találgatást és természetesen a bulvár híreszteléseket!

Egész egyszerűen nem lenne méltó hozzánk! A mi kapcsolatunk sokkal több annál, mint hogy ezt lássuk félreértelmezhető szalagcímeken!

Köszönjük a megértést!" - írta az énekesnő.