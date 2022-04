Őszinte vallomás: Vastag Csabát megtörte a háború

Vastag Csaba az orosz-ukrán háború kapcsán idézte fel a Borsnak, hogy fiatalon ő maga is közelről látott hasonló borzalmakat. Még 18 évesen a Boszniai háborúban egy Amerikai bázison töltött el több időt. Teljesen ledöbbentette, hogy mekkora pusztítással és borzalommal jár egy ilyen küzdelem.

– Kalandvágyból szerződtem oda egy barátommal, de szörnyű élményeket éltem át. Egy amerikai bázison dolgoztam, megértettem mi történik körülöttem. Azok a borzalmas képsorok és történetek a teljes gondolkodásomra nagy hatással voltak – kezdte lapunknak az énekes.

Csaba azóta is abban hisz, hogy az erőszak nem megoldás és saját életében is igyekezett mindig erőszak nélkül, szóban rendezni a nézeteltéréseket. Nem csoda, hogy most az orosz-ukrán konfliktus is mélyen érinti. – Amiket a Boszniai háborúban láttam, azokat a mai napig nem tudom szavakkal leírni. Szociálisan mindig is érzékeny voltam, de ezek a tapasztalatok sokban hozzájárultak, hogy méginkább figyeljek az emberekre. Mindig is voltak háborúk, de ez nem megoldás. Most is úgy gondolom, hogy a tárgyalások sokkal hatásosabbak lennének. Egy fontosat már akkor megértettem: a háborút sosem a civilek akarják – folytatta Csaba. – Akárkivel beszéltem, senkinek nem volt célja a háború, sőt... – nyilatkozta az énekes.

Vastag Csaba rendszeresen támogat olyan szervezeteket, akik az emberek megsegítésén dolgoznak és saját alapítványt is létrehozott ugyanezzel a céllal.