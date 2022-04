Megtörte a csendet a TV2 sztárja, ezért válnak el valójában a férjével

A TV2 Dancing with the Stars zsűritagja és volt szerelme sosem titkolta, hogy problémák vannak a kapcsolatukban. Molnár Andi és volt kedvese Zsolt mindent megtettek azért, hogy megmentsék a házasságukat, párterapeutától is segítséget kértek, ám év elején be kellett látniuk, el kell engedniük egymást. Már a karantén időszaka előtt is akadtak gondjaik, amelyeket a bezártság csak még jobban elmélyített. Andi a hivatásából adódóan sokat dolgozik, Zsolt eleinte támogatta a döntéseiben, később viszont ez volt az egyik oka annak, hogy eltávolodtak egymástól.

Egyszerűen be kellett látnunk, hogy boldogtalanok vagyunk egymással. Sokat küzdöttünk, de azt láttuk, nem ilyen egy felhőtlen kapcsolat. Talán számomra az volt a legszembetűnőbb jel, hogy le kell zárnunk a dolgainkat, hogy nem kaptam elég figyelmet, támogatást – mondta a Best magazinnak a táncművész.