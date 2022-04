Ököllel ütötték a nyílt utcán Berki Mazsit: Ki akarta tépni a kocsiból a gyerekemet ez a pszichopata!

Berki Mazsi soha nem hitte volna, hogy valaha vele is megtörténhet, hogy a nyílt utcán megtámadják. Azt pedig végképp nem gondolta, hogy egy ártatlannak tűnő dolog egy emberből olyan indulatot vált ki, hogy képes legyen őrjöngve nekirontani. Mazsi egy zsák szemetet az utcán lévő kukába akart kidobni, ez robbantotta ki a konfliktust.

– Reggel nagy rohanásba voltam a kislányommal és a szemetet a kocsimba dobtam, kifelé haladva akartam a nagy kukába elhelyezni. Sajnos elfelejtettem, és amikor megérkeztem a II. kerületbe, a Szépvölgyi útra egy üzleti megbeszélésre, akkor vettem észre a zsákot – kezdte a Borsnak a történetet. – Épp szemétszállítás zajlott a környéken, így az utcán felsorakoztatott kukákba akartam dobni. Egy ott lakó idős férfi végig nézte, majd agresszíven, a hangját felemelve kezdett nekem beszélni. Lehordott mindennek, és azt ordította, hogy takarodjak onnan a szemetemmel együtt. Hozzám lépett, kirántotta a kezemből a csomagot, ami azonnal szétszakadt, és a tartalma szétszóródott. Hiába kértem elnézést tőle, és jeleztem, hogy a pici babám az autómban van, semmi rossz szándékom nem volt, még dühösebb lett – mesélte Mazsi, aki azonnal el akarta hagyni a helyszínt, azonban a férfi visszatartotta.

Mazsi még most is összerezzen, ha a történtekre gondol Fotó: Bors

„Rettenetesen megijedtem”

– Látva az indulatait rettenetesen megijedtem. Azt hittem, hamar lecsillapodik, és elindultam a nagyjából tíz méterre álló autómhoz, de követett, közben pedig alpári módon beszélt hozzám. Sikerült utolérnie, majd egy hirtelen mozdulattal mellkason vágott az a pszichopata. Annyira váratlanul ért a támadása, hogy sokkot kaptam. Közben minden lepörgött a fejemben – emlékezett vissza a történtekre.

Mazsi próbált higgadt maradni, és édesanyaként csak az lebegett a szeme előtt, hogy nem okozhat senkiben kárt, inkább elmenekül a helyszínről.

– Sosem kerültem még ilyen helyzetben. Végül győzött a józan ész, beültem a kocsiba, megpróbáltam lezárni az autómat, de sajnos nem sikerült. A férfi elkezdte rugdosni és ütni a kocsit, a visszapillantómat csavargatta, le akarta törni, majd feltépte az anyós ülés felőli ajtót, ahol Emma aludt, és ki akarta tépni a kocsimból a gyerekemet. Rángatta a babahordozót, amibe a kislányom rögzítve volt. Ekkor előtört elő belőlem az anyatigris, ráordítottam, mire nagy nehezen elengedte a gyereket. Minden édesanya ölni tudna a gyermekéért, nálam ekkor volt az a pont, hogy ha nem engedi el Emmát, cselekszem és gyomorszájon rúgom. Végül gyorsan berántottam az Emma felőli ajtót, lezártam a kocsit és elhajtottam. Nem értettem, hogy miért velem történik ez az egész, remegtem és zokogtam egyszerre – fűzte hozzá.

Ez a férfi támadt Mazsinak fényes nappal Fotó: Bors

„Lek*rvázott, mindennek elhordott”

Mazsi ezután az egykori rendőr mostohatestvérét hívta telefonon segítségül, aki azt tanácsolta, hívják a 112-t. Ő mégis úgy döntött, visszatér a helyszínre, hogy összeszedje a szemetet, amit a zsákból szétszóródott, arra azonban nem számított, hogy újra találkoznia fog a támadójával.

Ahogy odaértem, az idős férfi már az autójában ült, és gusztustalan módon újra nekem támadt, lek*rvázott, mindennek elhordott. Hangos vita kerekedett belőle, amit a telefonommal videóra vettem. Természetesen sokan felfigyeltek a jelenetre, mindenki azt tanácsolta, hogy forduljak a rendőrséghez, mert egy ilyen esetet nem lehet következmények nélkül elengedni – mondta.

Berki felesége így a rendőrségre sietett, ahol feljelentette a férfit testi sértésért és rongálásért.

– Úgy értesültem, hogy a kukánál és ahol parkoltam is kamera van felszerelve. Ezt már a rendőrség bekérte. Az ujjlenyomatát is levették az autómról. Soha nem csináltam ilyet, hosszú procedúra volt, de azért tettem meg és beszélek most erről, mert szeretnék megkérni minden édesanyát és nőt, hogy vigyázzon magára. Sajnos azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy egyre több agresszív ember van, és nem tudhatjuk, hogy kibe botlunk bele. Ha egy ilyen embernél kés van, még az is lehet, hogy megszúrna – mondta lapunknak.

Nem kérte a pszichológus segítségét

Mazsi két nappal a történtek után sem tudja elengedni a történteket, és bár a rendőrség felajánlotta pszichológus segítségét, nem fogadta el.

Megkérdezték, hogy szükségem van-e pszichológusra, vagy fel tudom-e egyedül is dolgozni a történteket. Egyelőre nem kértem segítséget, bízom benne, hogy túl leszek a történteken. Hihetetlen, hogy mire képesek az emberek. Nem érdekel, hogy az autómban mekkora kár keletkezik, csak a kislányom. Akkor tudtam picit megnyugodni, miután Emma rám mosolygott és sikerült beszélni a szeretteimmel – mesélte Mazsi.