Megint kiverte a biztosítékot Varga Irén, szétszedik a kommentelők

Rihanna várandós, ami a jelek szerint nem jutott el Varga Irén tudatáig. Ennek fényében azt találta írni Rihannáról egy posztjában, hogy az énekesnő "dagadt" és volt mersze hozzátenni, hogy ő szebb is nála. Nos, a követők pillanatok alatt helyre is tették az ostobácska Irénkét, aki olyan savazás áradatot kapott, amire még esetében is csak ritkán van példa.

A Mahiana Roszallo néven is ismert netes híresség többségében nyomdafestéket nem tűrő szidalmakat kapott. Tükröt tartottak elé és elmondták véleményüket róla, minden tekintetben.

Jó dagat let riana én szeb vagyok hihi Posted by Mahiana Úrnő on Wednesday, April 6, 2022

