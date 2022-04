Munkával gyógyul a feleségét elvesztő Márió

Mint arról korábban beszámoltunk, rendkívül gyorsan, mindössze fél év alatt vitte el Márió szeretett feleségét a leukémia: noha a harmonikás az utolsó pillanatig bízott kedvese felépülésében, Ancsa szervezete végül mégis feladta a küzdelmet.

A zenész azóta most lépett először színpadra. Többek közt erről is mesélt a Mokka vendégeként, ahol elárulta: kislánya és a munka, a zenélés segített neki talpra állni.

– A muzsika az én terápiám. A zene, mint terápia alatt nem feltétlenül a fellépést, a közönség előtt zenélést értem – magyarázta.

Márió azt is elárulta: kislánya is barátkozik a zenéléssel, dobolni és zongorázni is tanul, és természetesen nagyon büszke lenne rá, ha egyszer követné a pályán.

– Erőltetni persze semmiképp nem szeretném!