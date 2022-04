Kínos, így tudta meg Kim Kardashian hatéves fia, hogy anyja szexvideót forgatott

Kevés annál kellemetlenebb pillanatot lehet elképzelni, mint amikor a gyerekek szembesülnek édesanyjuk múltjának egy-egy eltitkolt pillanatával: jelesül, ha az épp egy szexvideó. Nos, Kim Kardashian pont emiatt borult ki annyira, hogy könnyek közt hívta fel exét és gyermekei apját, Kanye Westet: hatéves fiuk, Saint ugyanis egy számítógépes játékban felbukkanó hirdetésben találkozott először anyukája híres-hírhedt, 2007-ben kiszivárgott szexvideójával.

– Az utolsó dolog, amit anyaként akarok, hogy szembe jöjjön velem a múlt 20 év után. Ez nagyon kellemetlen és foglalkoznom kell vele. Ha a fiam egy kicsit időseb lenne, és már tudna olvasni, elsüllyedtem volna szégyenemben – magyarázta Kim a Hulu új valóságshow-jának első részében, ami nemes egyszerűséggel csak The Kardashians néven fut.

Különös egybeesés

Azért némiképp fura, hogy épp az első résznél bukkant elő az a bizonyos szexvideó, különösképp, hogy annak idején szintén akkor bukkant fel az egyébként 2002-ben forgatott videó, amikor elindult Kimék első valóságshow-ja, a Keeping Up With The Kardashians, komoly lökést adva a műsornak. Véletlen lenne?

