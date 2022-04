Nem hiszed el, milyen fura szokásokat kell Katalin hercegnének betartania

Embertelennek tűnő szabályok sokaságát kell betartania a királyi családhoz tartozó összes nőnek. Az életük így közel sem tündérmese, bár sokan cserélnének mondjuk Katalin hercegnével, jó tudni, mik azok a szabályok, amik ha nem mennek, esélyed sincs arra, hogy megfelelj a protokollnak.

Mindamellett, hogy a királyi udvar tagjainak percre pontosan be van osztva az idejük, vakációra vagy egy egyszerű vacsorára is csak hosszas előkészületek után mehetnek el, de még az olyan apróságokra is figyelniük kell, mint a frizura, testtartás, körmök, táska, és még megannyi szabály létezik, amikről még csak nem is álmodnánk. Mutatjuk, mik azok, amiket már kikotyogtak az udvarhoz közel állók.

A táska-szabály

Katalin hercegné nem tarthat magánál a tenyérénél nagyobb táskát, amit lóbálni ráadásul szigorúan tilos. A kis méretnek főleg praktikus okai vannak, hiszen kézfogásoknál és tapsolásoknál könnyen a karja alá tudja tenni.

Ha hercegné lennél, felejtsd el a nagy táskákat! Fotó: AFP

A lépcső kínos volta

A királyi család nőtagjaira fokozott figyelem irányul, mikor egy lépcsőn kell lejönniük, ezért semmi esetre sem kalandozhat el a figyelmük a lábuk elől. Ellenkező esetben egy szerencsétlen esés mindenhol megjelenne a médiában, ami rossz fényt vetne a királyi családra.

Esni tilos! Fotó: AFP

Széllel szemben nehezék

Elsőre talán furcsának hangozhat, de a királyi szabók apró kis súlyokat varrnak bele a női családtagok szoknyáiba, hogy a szél még véletlenül se kapja fel egyik hölgy szoknyáját se. Katalin hercegnének egy citromsárga ruháját egyszer már felkapta a szél, ami láttatni engedte a hátsó felét – az eset megbotránkoztatta a királyi családot, a hercegné pedig azóta mindig súlyokat varrat a szoknyájába.

A szél sem járhat túl a hercegnék eszén Fotó: AFP

Egyenes áll és tartás

A királyi kódex szerint nem megfelelő magatartás mutat az, akit leszegett állal vagy felszegett fejjel kapnak lencsevégre, ez a két fejtartást ugyanis nemtörődömséget és érdektelenséget sugall. A királyi család nőtagjait soha nem lehet görbe háttal látni. Ahhoz, hogy a nőknek még a legváratlanabb helyzetekben is tökéletesen egyenes legyen a tartásuk, nemcsak fokozottan kell ügyelniük, de rendszeresen kell gerinc- és pilates órákra is járniuk.

A tökéletes tartás alap Fotó: AFP

Karlengetés kizárva

A királyi család nőtagjainak nem lehet hadonászni, csak diszkréten szabad felemelniük a bal kezüket. Hosszabb időtartamú integetések során enyhén lengethetik a kézfejüket, de azt is csak úgy, hogy közben a karjuk és a tenyerük nem, csak a csuklójuk mozog balról jobbra.

Szigorú lábtartás

A királyi viselkedési kódex szerint a keresztbe tett lábak vulgaritásra utalnak, ezért határozottan tilos így ülni. Helyette egyenes háttal és a bokánál keresztbe tett lábakkal szabad helyet foglalniuk úgy, hogy a kis táskájukat nehezékként az ölükbe rakják – utóbbira azért van szükség, hogy az alsóneműjük még véletlenül se látszódjon ki.

Kizárólag szolid lakk

A körömlakkok színe csak átlátszó vagy a lehető legtermészetesebb lehet – Katalint főként ezért nem látni soha fekete, kék vagy piros körmökkel. A hercegné egyébként a természetes megjelenésű körmök híve, amit fenntartani is könnyebb, mint minden egyes nap manikűröshöz menni.