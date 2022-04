Jolly meghódította Ázsiát, hallgasd meg dala japán verzióját!

Régi álma vált valóra Tarcsi Zoltán Jollynak: olyan slágert írt, ami akár világsiker is lehet. Most közel áll ehhez az álmához, mert Japánban egy rajzfilmhez használják a Bulikirály című slágerét.

– Két éve keresett meg a japán kiadó, hogy szeretnék felhasználni a zenémet. Azt hittem elsőre, hogy álmodom. Korábban már készített valaki egy koreográfiát a dalomra, amiből rengeteg videó született szerte a világon – kezdte nevetve az énekes.

Mielőtt felkeresték a szigetországból, felvettek egy tolmácsot, hogy megkezdhessék a közös munkát. A kiadóval már egyeztettek egy interjúról, de sajnos a vírushelyzet miatt nem érezték volna szerencsésnek az utazást.

– Korábban is hívtak már Japánba, de sajnos a koronavírus közbe szólt. Hatalmas elismerésnek tartom, hogy ilyen messze is nagy siker a dalom. Boldog és büszke magyar vagyok, és örülök annak, hogy idáig eljutottam ebből a kis országból. Ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy minőségi zenét csinálok, mert a japán rajzfilmeknek rengeteg rajongója van szerte a világon – mesélte örömmel Jolly.

Nagyon izgatott a közös munkával kapcsolatban a magyar zenész, mert így régi álma vált valóra.

– Még az olimpiai megnyitón is elő akarták adni a dalom japán verzióját. De megváltozott a produkció ezért sajnos nem kerültbe. Nagy álmom volt, hogy világ slágert írjak, talán ezzel sikerült, és sokkal jobban elismerik a munkámat – mondta lapunknak.

Jolly bízik benne, hogy a közös munkája a külföldi kiadóval továbbra is ilyen gyümölcsöző lesz. Azt sem zárja ki, hogy akár animáció formában megjelenjen a rajzfilmben, és ha Magyarországon is megjelenik a rajzfilm, szívesen felénekli a főcím zenéjét újra.

Kínai hadvezérről szól a történet

Ya Boy Kongming! a címe a japán rajzfilmnek, amely egy híres kínai hadvezérről, a rengeteg csatát átélt Csu-ko Liangról szól. A tábornok a halálos ágyán azt kérte, hogy egy békés világban szülessen újra. A hadastyán a mai Tokió bulinegyedében köt ki, ahol fejest ugrik az éjszakai életbe. A japán verzió címe egyébként Chikichiki Banban, míg a Bulikirály Jolly hivatalos YouTube-csatornáján Ciki Ciki Bam Bam néven is fut.