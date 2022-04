Durvul Johnny Depp ügye, exe állítja, a színész maga vágta le az ujját

Egyre durvább dolgok kerülnek elő Johhny Depp és Amber Heard viharos házasságából. Arra ugyan számítani lehetett, hogy a per folyamán egyre súlyosabb állítások látnak majd napvilágot a színészről és feleségéről, de a legutóbbi eset a vért sem nélkülözi.

Ezúttal annak a konfliktusnak a körülményei derültek ki a bíróságon, amelynek következtében Depp 2015-ben elveszítette a fél ujját – írja a 24.hu a Variety-re hivatkozva.

A rágalmazási perben ezúttal a Deppet 2015-ben ellátó orvost, David Kippert hallgatták meg. A színész ekkor épp a Karib-tenger kalózai forgatása miatt tartózkodott Ausztráliában, ahová akkori felesége, Heard is elkísérte. Itt mérgesedett el az egyik vitájuk annyira, hogy végül Deppet kórházba kellett vinni, hogy visszavarrják a fél ujját, ám arról, hogy pontosan mi történt, mást állít mindkét fél.

Depp rágalmazás miatt perelte be volt feleségét Fotó: AFP

Depp egy ideig azt hazudta, a forgatáson rácsapódott egy ajtó, majd később azt állította, valójában felesége csapott rá egy vodkásüveggel, amely összetört. A színésznő ügyvédei ellenben azt állítják, hogy Depp maga vágta le az ujját, amelyet sms-ekkel is bizonyítani tudnak. Depp ügyvédei ellenben egy hangfelvétellel érvelnek, amely a veszekedés alatt készült.

Az ominózus ujjlevágással kapcsolatban hallgatták most meg a Deppet ellátó orvosi csapatot: a színész magánorvosa, Kipper volt az, aki a helyszínen elsősegélyt nyújtott a vérző ujjú férfinak. Miután megtisztította a sebét, a személyzettel együtt keresni kezdték a levágott testrészt, ám nem volt egyszerű dolguk a rendetlenség miatt. Kipper szerint a földet üvegszilánkok borították, és végül Depp szakácsa találta meg a hiányzó ujjdarabot a konyhában. Kipper azt is hozzátette, hogy ugyan Heard elég zaklatottnak tűnt, nem látott rajta sérülést, és a színésznő nem is kért tőle orvosi segítséget.

Garantáltan sok szennyest kitereget majd a volt házaspár Fotó: AFP

A két egészségügyi szakember egy ideje már Depp szolgálatában állt, azért bérelte fel őket, hogy drog-és alkoholproblémáit kezeljék. Kipper azt is elmondta, hogy a 2015-ös eset után be akarta nyújtani felmondását, amire a színész azt reagálta sms-ben, hogy még sosem hallott olyat, hogy egy orvos kirúgná a páciensét, de egy kicsit azért büszke erre a teljesítményére.