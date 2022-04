Így fest a sztárcsemete, anyja, Katie Holmes szakasztott mása

Suri Cruise friss fotót elnézve akár újra is lehetne forgatni az ezredforduló egyik sikersorozatát, amin tinédzserek hada nőtt fel, s tudott azonosulni a fiktív kisváros négy fiataljának konfliktusaival tűzdelt életével. Az egykoron, a Dawson és a haverok Joey-ját, 6 évadon és 128 részen keresztül alakító Katie Holmes és a sztár, Tom Cruise kislányaként született Suri ugyanis anyja szakasztott mása.

Katiet és Surit, 2022. március 6-án egy tetováló szalonban kapták lencsevégre New Yorkban.Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Mintha klónozták volna

Suri Cruise 2006. április 18-án született, vagyis a napokban ünnepelte 16. születésnapját. Katie Holmes és Tom Cruise házassága nem tartott hosszan, 6 év után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, 2012 nyarán kimondták a válást, ami nem volt zökkenőmentes. Ahogyan minden gyermeknek, voltak a kis Surinak olyan időszakai, amikor édesapjára hasonlított jobban, de ahogyan egyre idősebb lesz, szinte egy az egyben úgy néz ki, mint Katie a tini-sorozat idejében.

Bár akkor Holmes 20 éves volt, most, 16 évesen Suri már szinte le sem tagadhatná édesanyját, akivel nagyon szoros a kapcsolatuk, Suri állítólag egészen kicsi kora óta szeret összeöltözni az anyukájával. Egy közeli ismerősük nemrég azt mesélte a Us Weekly újságírójának, hogy szülei válása még erősebbé tette a kettejük között lévő köteléket. Katie Holmes repes a boldogságtól, amikor kislányáról nyilatkozik, nevelési elveiről pedig elárulta, hogy szeretné, ha Suri minél jobban megismerné saját magát, és öntudatos, erős, magabiztos felnőtt válna belőle.

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Sülve-főve együtt vannak

Suri Cruise New Yorkban él az anyukájával, akivel gyakran mutatkoznak együtt. Nemcsak sétálni, vásárolgatni vagy edzeni járnak közösen, hanem együtt önkénteskednek is. Surinak hosszú, gesztenyebarna haja van, már majdnem olyan magas, mint Katie Holmes, sportosan öltözködik (imád farmert és tornacipőt viselni) és sosem sminkeli magát. Pont úgy fest most, mint amikor először láttuk képernyőn az anyukáját Joey Potterként.

Suri olyan, mintha Katie kicsinyített mása lenne, az egyezőség azonban nem csak a külsejükre vonatkozik: személyiségük is nagyon hasonló, épp ezért szinte olvasnak egymás gondolataiban és szavak nélkül is megértik egymást. Ráadásul sosem tett semmi olyat, amivel magára vonta volna mások rosszalló tekintetét, olyannyira, hogy Hollywood egyik legjobban nevelt és legkedvesebb sztárcsemetéjének tartják. Hiába híresek és tehetősek a szülei, szerény és visszafogott.