Hollywoodi sztárok, akik imádják Budapestet

Budapest látványosságai és a hangulata nagyon sok sztárt elvarázsolt már, de az, hogy egészen pontosan mi fogta meg a világsztárokat a városban, személyenként változó. A múlt hónapban Mel Gibson falatozott egy óbudai kebabosnál gíroszát várva, Kevin Hart mindig a Parlamentnél kötött ki, volt, aki elment fesztiválozni, de akadt olyan sztár is, aki kivarratta magát a városban – gyűjtötte össze a magyar főváros hollywoodi rajongóit a Metropol.

Óbudán falatozott a Halálos fegyver sztárja, Mel Gibson

Márciusban a The Continental című sorozat forgatása miatt tartózkodott Budapesten a világsztár, akit a paparazzik különös helyen kaptak lencsevégre. A Halálos fegyver, a Mad Max és számos hollywoodi szuperprodukció sztárja egy óbudai kebabos büfében várta gíroszát. A hírek szerint nagyon kedves volt mindenkivel, még közös szelfire is hajlandó volt az üzlet dolgozóival, valószínűleg nagyon jól érezte magát Budapesten.

Kevin Hart szerelmes lett a Parlamentbe

Kevin Hart a Parlamenttől volt teljesen oda meg vissza. A színész még 2021 tavaszán érkezett Budapestre, mivel itt forgatták a Borderlands című film egyes jeleneteit. Kevint teljesen elvarázsolhatta a Parlament, hiszen az Instagramját végig tekerve összesen 4 képén is szerepel a látványosság, ami előtt még a családjával is fotózkodott a sztár.

Jamie Lee Curtis felfedezte a város apró szépségeit

Jamie Lee Curtis is akkor forgatott Budapesten mint Kevin Hart, de ő sokkal kevésbé jellegzetes helyekben találta meg a szépséget. A képei között fel lehet fedezni a József Nádor utcát és a Király utcát is, de talán a legérdekesebb észrevétele egy pocsolyában fürdő galamb volt.

– Amíg legtöbbünk védi magát az esőtől, addig ez a csodás kis madár mosolyt csalt az arcomra a mai napon itt Budapesten – írta fotójához a színésznő.

Will Smith imádja Budapest hídjait

Will Smith az egész város hangulatába beleszeretett. Egy alkalommal még egy videót is megosztott az Instagram-oldalán, amin éppen a gyönyörű hidainkról áradozik. A színész egyébként még nyilatkozott is a Metropolnak még 2020 nyarán, amiben pontosan elárulta, hogy mi tetszik neki Magyarország fővárosában.

– Ez a város olyan, mint egy titkos ékszer – gyönyörű és erős! Csodálatos keveréke ezeréves történelmének és a modern szellemnek, amely napjainkban lüktet benne. Szerencsére sokáig élvezhettem vendégszeretetét. Örülök, hogy ezt a családom is megtapasztalhatta. Amikor elmentek, a stábbal kipróbáltuk a legjobb éttermeket, klubokat és a város minden színét láthattuk. Szerettem! Tavaly volt az első alkalom, amikor Budapestre jöttem filmforgatásra; azóta háromszor jártam a városban, és beleszerettem – árulta el Will Smith két évvel ezelőtt.

Jason Momoa itt tetováltat

Jason Momoa is nagyon élvezte a Budapesten eltöltött idejét, hiszen ő még egy maradandó emléket is “vásárolt” magának. Sokak szexideálja a Dűne forgatása miatt járt Magyarországon, ahol amellett, hogy ismerkedett a várossal, szelfizgetett, koncertezett és még tetováltatni is elment. A színész úgy döntött, egy budapesti szalonban készítteti el legújabb tetoválását.

Mila Kunis és Ashton Kutcher szülinapozott és fesztiválozott

5 évvel ezelőtt Mila Kunis és Ashton Kutcher járta Budapest utcáit, ami akkoriban óriási dolog volt, hiszen a legindokolatlanabb helyeken is felbukkant a páros. Éppen “A kém, aki dobott engem” című filmet forgatta Mila, ami miatt nagyon sok időt töltöttek Budapesten. Kutcherék jártak a vizes vb-n, a Terror Házában és buliztak a Szigeten is. Az egyik legérdekesebb azonban az volt, amikor Mila születésnapját egy budapesti bárban töltötték, ahova Ashton egy “Szeretlek Budapest” feliratú pólót vett fel.