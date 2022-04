Gáspár Laci megrázó vallomása: Úgy feküdtem le, hogy meg akarok halni

Gáspár Lacinak kétségtelenül a Megasztár dobogós helyezése hozta meg a várva várt ismertséget – annak ellenére, hogy korábban már több tehetségkutatóban bizonyított. Azonban mielőtt 2004 legjobb férfihangja lett volna, be kellett jutnia a döntőbe, ami sajnos nem ment zökkenőmentesen. Rettenetesen megviselte, hogy vigaszágon jutott be, kudarcként élte meg, olyannyira, hogy az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban bevallotta: halálvággyal feküdt le.

– Nem jutottam be egyenes ágon, ami nagyon-nagyon rossz volt. Nem is akartam visszajönni a közönség elé. Azt mondtam nekik: miért nem dobtatok be a kukába? Miért a kuka mellé? Egy vázát sem raksz a kuka mellé, mert fellökik, eltörik, rakd be a kukába! Hazamentem, és kiabáltam Istennel: dolgozni sem engedsz, be sem jutok, én meg akarok halni! Úgy feküdtem le este, hogy nem akarok felébredni, meg akarok halni – idézte fel Laci, aki azt is elárulta: végül egyik ellenfele volt az, aki meggyőzte, hogy neki el kell mennie a döntőbe.