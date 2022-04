Sokat tanult a zsűriben Feke Pál

Borzasztóan nehéz dolga volt a zsűrinek a szombat esti Csináljuk a fesztiváltban. Az ítészek listáján több holtverseny is lett, azonban a nézők segítségével döntés született arról, hogy melyik öt dal képviseli a kétezres éveket a középdöntőben. Talán nem meglepő, hogy Oláh Gergő Szállok a dallal előadása vastapsot és párás szemeket hagyott maga után, ezzel első helyen robogott tovább a második fordulóba.

Az érzelmes pillanatok mellett azonban megfér az önfeledt szórakozás is, hiszen a Kistehén zenekar Szájbergyerek című örökbecsű slágere is továbbjutott a középdöntőbe, de ismét hallhatjuk majd az Ajjajjajj, az Ajándék és a Királylány című dalokat is, Kirchknopf Gergő, Békefi Viki, Feng Ya Ou és Baricz Gergő előadásában. A szombati adással lezárult az elődöntők sora. A zsűri ítéletet hozott és úgy érzik, rengeteget tanultak a műsor alatt.

Megtanít ez a műsor arra, hogy bizonyos dalokat a helyén kell kezelni és csak élvezni, nagy megfejtések nélkül – mondta Feke Pál.

– Fontos, hogy ezeket a dalokat megőrizzük és átadjuk a fiatalabb korosztálynak – fűzte hozzá Boros Csaba.

Jövő szombattól tovább folytatódik a harc az évszázad slágere cím elnyeréséért a Dunán.