Ezért maradtak el a mézeshetek az októberben házasodott Royéknál

Igazi rockernek tartja magát Roy, akit saját bevallása szerint tökéletesen kiegészít a felesége, Anna. A pár októberben mondta ki a boldogító igent és azóta rendszeresen megkapja a kérdést: Változott-e valami? Az énekes ilyenkor csak fogja a fejét, mert úgy érzi, minden ugyanolyan maradt, mint a hivatalos irat kézhez vétele előtt.

– Akartunk valamit. Valamit, ami a köteléket jelképezi közöttünk. A mai napig nem fogtuk fel, hogy férj és feleség vagyunk, rendszeresen meg is kérdezzük egymástól, hogy: „Te akkor most a férjem/feleségem vagy?” – mesélte a Hétvégi Borsnak Roy. Azt is elárulta, még mindig olyan, mintha a mézesheteiket töltenék, ami valójában elmaradt.

– Volt szó róla, hogy elutazunk valamerre, de még nem került rá sor. Most egy építkezés közepén vagyunk és nem férne bele. Elkezdtük ugyanis a családi fészek kialakítását – folytatta.

Royék most építkeznek, aztán jöhet a baba! Fotó: Földi Imre

A zenész és felesége tervezik a babát is, de még várnak vele. Most a ház az első, és ha az elkészült, csak azután jöhet a közös gyermek. Mert mindenképpen szeretnének családot alapítani. Egyébként irigylésre méltó a köztük lévő harmónia, pedig szinte tökéletes ellentétei egymásnak, de ez legalább segít, hogy ne legyenek unalmasak a hétköznapok.

– Nem mondom, hogy nincsenek viták, mert mindenhol vannak. Anna picit sértődős, én meg sokszor hülye vagyok. Ő tud mértéket tartani, én viszont féktelen vagyok – ismerte el nevetve az énekes.

Bár Anna orvos, de olykor a munkában is tökéletes társa tud lenni Roynak. Ugyanis ért a zenéhez, régebben például zongorázott és nagyon jó a memóriája.

– Van úgy, hogy csak halandzsázok, és még azt is megjegyzi. Nagyon jó füle van a zenéhez. Azokat a dalszövegeimet is tudja, amiket én már rég elfelejtettem – áradozott büszkén a családfő. Hogy ezt tudva várható-e közös duettjük?

– Mindig azt mondta, hogy nem akar énekelni, aztán egyszer csak úgy mellékesen felvetette, mi lenne, ha mégis megpróbálná. Nagyon meglepett vele, hiszen abszolút nem ilyen alkat. Szóval ki tudja... – tette hozzá. Nem csoda, ha Roy úgy érzi, Annát az Isten is neki teremtette, és ha minden jól megy, ez a csodás közös utazásuk, amit életnek hívnak, néhány év múlva egy kisbabával egészül ki.