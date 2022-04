Hosszú betegség után elhunyt az ismert zenész

Hosszantartó, súlyos betegséget követően 71 éves korában elhunyt Andrew Woolfolk, az Earth, Wind & Fire együttes szaxofonosa. A zenész hat évig betegeskedett, április 24-én, vasárnap érte a halál – írta meg a brit Metro.

Woolfolk 1973-ban csatlakozott az azóta legendássá vált zenekarhoz. Az első album, amin szaxofonozott, ugyanebben az évben jelent meg. Számos nagysikerű és világhírű dalban működött közre. Az együttes énekese, Philip Bailey így búcsúzott társától:

– Még középiskolában találkoztam vele. Aztán megalapítottuk a zenekart. Már hat éve beteg volt, most pedig átment a haldoklók földjéről az élők földjére. Nagyszerű tehetség, nagyszerű ember volt. Booski, találkozunk a túloldalon!

Barátai és rajongói egyaránt gyászolják az elhunyt szaxofonost. – Lehetetlen volt, hogy ne táncoljunk a Septemberre - írta egyikük a legendás dalról. – Ez az ember egy legenda volt. Minden dalban érvényesült a tehetsége – mondta egy másik kommentelő.

Woolfolkot 2000-ben a Rock And Roll Hall Of Fame-be is beiktatták, így emléke örökké köztünk marad.