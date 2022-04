Amit biztos nem tudott A Keresztapáról: Michael Corleone karaktere ráégett Al Pacinóra

1972. március 14-én mutatták be A Keresztapa első részét New Yorkban, ezzel új életre keltve Marlon Brando karrierjét és sztárt csinálva Al Pacinóból, míg Robert De Niro a második részben csatlakozott a stábhoz. Az alkotást a világ legnagyobb gengszter filmjének tartják. Az ötven éves évforduló kapcsán a szereplők és a stáb felidéztek néhány kulissza titkot, emlékezetes pillanatot a New York Timesnak a film forgatásáról.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Nehéz elképzelni a „Keresztapát” Al Pacino nélkül, Michael Corleone szerepében, aki szinte észrevétlen maradt a film első órájában, míg végül fokozatosan átvette az irányítást a Corleone klán és vele együtt a film felett.

„Egy életembe telt, hogy elfogadjam és továbblépjek” – nyilatkozta a 81 éves Al Pacino, akinek a gengszter film után szárnyalt a karrierje.

„Azért vagyok itt, mert megcsináltam A Keresztapát. Egy színész számára ez olyan, mint a lottón nyerni” – fűzte hozzá a világsztár.

Amikor elolvastam Mario Puzo: A keresztapa című könyvét, számomra kizárólag Al Pacino jöhetett szóba Michael szerepére, és nem volt második választásom” – ismerte el Francis Ford Coppola rendező, aki a mostani Oscar-gálán Al Pacino és Robert De Niro között emlékezett meg a filmrőlFotó: ABC

John Gotti maffia vezér imádta A Keresztapát, az egyik szereplő, John Martino volt a kedvence, akit a belső körének is bemutatottFotó: AFP