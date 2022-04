Alig van szabadideje: Újabb műsorban tűnik fel Ember Márk

Alig lett vége a Sztárban Sztárnak, máris újra képernyőn láthatják a nézők Ember Márkot! A népszerű színész-énekes eseménydús időszakot él át, és bár alig akad szabadideje, ezt egyáltalán nem bánja. Április 11-én ugyanis új részekkel folytatódott a Doktor Balaton, amiben Márk is szerepet kapott.

Marad képernyőn, vissza a színházba

– Nagy szerencse, hogy úgy jött ki a menetrend, hogy a Sztárban Sztár után rögtön elindult a Doktor Balaton. A sorozatot még nyáron forgattuk, így az most nem járt plusz elfoglaltsággal, de az igaz, hogy szombaton megvolt a Sztárban Sztár döntő, vasárnap reggel tíztől pedig már próbám volt, mert április kilencedikén, szombaton premierem volt a Thália színházban.

Jó érzés, hogy teljes valómban visszatérhettem a színházba

– mondta a Metropolnak Ember Márk.

Újabb és újabb karakterek

Saját bevallása szerint a Doktor Balatonban játszott karaktere és közte semmi hasonlóság nincs, éppen ezért is volt izgalmas számára a forgatás.

A színész természetesen a Sztárban Sztár alatt is játszott a jelenleg is futó darabjaiban, de most már teljes mértékben a szerepeire tud koncentrálni. Márkot a közönség újabban Jean Cocteau Rettenetes szülők című darabjában láthatja, amiben Michel karakterét alakítja. A szerep óriási koncentrációt igényel, Márk egy huszonkét éves fiút alakít huszonkilenc évesen.

Csöndre vágyik

– Ismét tudok színész lenni, és ennek örülök. Szerencsére a környezetem nagyon támogató: a szeretteim mindent megtesznek azért, hogy ez az időszak a lehető legkényelmesebb legyen számomra. A magánéletemre jelenleg egyáltalán nem jut időm, most csak a színház van. Talán húsvét tájékán lesz lehetőségünk a párommal elutazni és kicsit pihenni, azt nagyon várom. Ha van rá lehetőségem, akkor a szabadidőmben szívesen sportolok, bár ezt az utóbbi hetekben elhanyagoltam, ideje volna visszarázódni. A zenét viszont most egy ideig szeretném hanyagolni, ha lehetne, csöndben maradnék – fogalmazott mosolyogva.