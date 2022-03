Szívmelengető: Megmutatta ritkán látott kislányát Tóth Gabi

Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata az utóbbi időben nem is lehetne tökéletesebb. Két éve megszületett kislányuk, Hannaróza, azóta pedig még szorosabb lett köztük a kötelék, amit a közösségi médiában megosztott fotóik is jól tükröznek. Krausz Gábor, a Séfek Séfe zsűritagja 40 éves lett. Születésnapja alkalmából hatalmas bulit csaptak, ahol egy cuki családi kép is készült.

Hannaróza arcát nem mutogatják léptem nyomon szülei médiában, néha-néha hátulról láthatunk egy-egy fotót a három éves nagylányról.

A kislány göndör fürtjeivel nem lehet betelni.

Ők ketten az életem értelmei és soha semmit nem kérek csak annyit, hogy azt a napot együtt érjük meg, amikor Hannika 40. Szülinapján úgy totyoghassak - akár szintén pelenkában - a 40es lufival felé, ahogy ő tette ma - írta a büszke édesapa.