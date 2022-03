Új kapcsolatáról vallott Meggyes Dávid: Házasságról és örökké tartó szerelemről beszélt

Nemrég körbejárta a sajtót Horváth Gréta és Meggyes Dávid szakítása, miután kiderült, hogy az üzletembernek van valakije, akiről végül kiderült, hogy nem más, mint a Dancing with the Stars egyik profi táncosa, Stana Alexandra. A páros azóta már többször is posztolt közös, szerelmes fotót – ezzel is jelezve, hogy minden a legnagyobb rendben van köztük, kapcsolatuk kiállta a botránnyal járó kiemelt figyelem próbáját.

Dávid és Alexandra most a Story magazinnak vallottak friss kapcsolatukról. Mint kiderült, nem boncolgatják a múltat, szeretnének békében továbblépni, és

arra kérik exeiket, hogy ne bántsák egymást tovább, inkább legyenek mind boldogok.

– Furcsálltam, hogy ilyen rövid idő alatt valaki ilyen hatással van rám, mert nekem eddig mindig évek óta tartó barátságokból alakult ki vonzalom, szerelem – nyilatkozta a lapnak a táncosnő, aki azt is elárulta, hogy Dáviddal egymás szomszédjai lettek, és bár egyelőre nem gondolkoznak ilyesmin, de nem zárkóznak el a házasság gondolatától.

– Húszévesen még arra fókuszáltam, hogy a test kapjon eleget. 30 felett már a lélek is kellett. Egy élet leéléséhez kell mindkettő. Számomra Alexandra a test és a lélek egyensúlya.

Szeretnénk, ha örökké tartana, és egy életre szólna ez a szerelem

– vallotta be az üzletember.