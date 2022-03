Schobert Norbi elárulta, jót tett-e felesége vállalkozásának a „füredi balhé”

Schobert Norbi nem győzi hangsúlyozni, mennyire szereti feleségét, és milyen büszke rá. Most is így tett. Februárban a fitneszlady által szervezett Alakreform-tábor fergeteges, hangos bulival végződött, ami által újabb célpontjává vált a rosszakaróinak. Férje szerint azonban a negatív vélemény is csak jót tesz Rubint Réka vállalkozásának.

Ma is ünnepelünk! Büszke vagyok Rékára! Mindig betelt a következő Alakreform tábor, de a trollok, az általuk gerjesztett, full kamu füredi balhéval, akkora országos reklámot csináltak a tábornak, hogy a soron következő 5 Alakreform tábor telt be! 5 hotel, full befizetve és csak mi vagyunk! Elképesztő! Réka az igazat mondja és mindenben a pozitívat látja. Azt ünneplem, hogy az országban erre nem csupán fitneszedző, hanem senki nem képes 5 teltházas hotelt eladni előre! Meghajlok. Büszke vagyok, hogy a Feleségem! – olvasható Norbi posztjában.