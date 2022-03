Rúzsa Magdi: „Szépen lassan kezdjük kitapasztalni, hogy milyen az élet három babával ”

Az énekesnő február első hetében életet adott hármasikerinek, Lujzának, Kevének és Zalánnak. Egy kisbaba érkezése után már semmi sem lesz a régi, jól tudta ezt Magdi is, ezért igyekezett felkészülni arra, hogy komoly logisztikát kell majd lebonyolítania a picik érkezése után. A rajongói nagy örömére az utóbbi időben egyre többször ad hírt magáról, s időnként bepillantást enged a mindennapjaikba is. Legutóbb arról számolt be, hogy az életüket megkönnyítette egy autó, amibe nem csak ők, hanem a nagymamák is kényelmesen elférnek. Most pedig megmutatta, hogyan indul útnak a kicsikkel, a napi séták alkalmával.

Szépen lassan kezdjük kitapasztalni, hogy milyen az élet három babával egy nagy városban. Az már kiderült, hogy a zsúfolt, szűk utcákon nem tudunk közlekedni a nagy hármas babakocsival... Ikresek és jövendőbeli ikresek figyelem; Nekünk a duett vált be. Így könnyen elférünk mindenhol, és még jut egy babakocsi a nagyiknak is. Mi útra készek vagyunk. Indul a nagy kaland - írta Instagram-oldalán a háromgyermekes édesanya.