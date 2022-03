Megrázó vallomás: Az utolsó három hónapban lett igazán jó Rubint Réka kapcsolata az édesanyjával

Rubint Réka megrázó történetet osztott meg a LifeTV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában. Arról mesélt, hogy évtizedeken át nem volt igazán jó a kapcsolata az édesanyjával, aki tavaly márciusban, a fitneszlady karjaiban hunyt el. Az okot is sejti, ugyanis anyukája első kislánya pár hónaposan halt meg, és szerinte ezt soha nem tudta feldolgozni az asszony, ami az élete utolsó három hónapjában változott csak meg, amikor Réka felköltöztette Budapestre a mamáját.

Az édesanyám első kisbabája meghalt. Akkor ott, amikor a kislányát elveszítette, úgy érzem, párhuzamosan az anya-lánya kapcsolatot is eltemette egy életre. Engem ő már nem akart, azért is van a bátyám és köztem hét év, mert én teljesen véletlenül jöttem. Ezekben hiszek, és tudom, hogy a Covid után ő azért jött vissza, mert volt még feladata – utalt arra, hogy amikor az anyukája is elkapta a koronavírust, súlyos állapotából sikerült felgyógyulnia.

– Az volt a feladata, hogy ezt az eltemetett anya-lánya kapcsolatot kinyissa. És ez sikerült neki! Az a három hónap, a január, február, március, egy csoda volt. Olyan minőségi idő volt, ami nem ér fel az elmúlt 43 évvel. Ezért is tudtam őt elengedni, megnyugodni, mert velem volt – mondta.