Péter Szabó Szilvia: Visszatért a hitem

A NOX énekesnője mindent meg akar tenni, ami csak tőle telik, hogy segítsen a háborús helyzet elől menekülőkön. Újságírónknak elmesélte, hogy megjárta Záhonyt, ahová segélycsomagot vitt a rászoruló, háború elől menekülő családoknak.

– Úgy érzem, hogy ez valamilyen fajta kötelességem. Szeretnék segíteni ezeknek az embereknek és megtenni mindent, hogy az életüket kicsit most könnyebbé tegyem. Múlt hét pénteken reggel indultunk el a határra és dél körül érkeztünk meg Záhonyba, ahol át is adtuk a segélycsomagokat az illetékeseknek. A helyi művelődési házba mentünk, ahol a gyűjtőpont működik. Nem találkoztunk menekültekkel, azt hiszem, az még jobban megviselt volna – mondta újságírónknak Szilvi, aki azt is elmesélte, miként gyűjtötte össze a menekülteknek szánt csomagot.

– A Mini-Manó babacentrummal karöltve kezdtünk bele a gyűjtésbe, amiben nagyon sok ember segített nekünk, és én nagyon hálás vagyok érte. Hatalmas boldogság volt látni, hogy mindenki mennyire odaadó volt. Visszatért a hitem, hogy van még sok jó a világban. Szeretném hinni és őszintén remélem, hogy minden jót, amit teszünk magunk körül, az apránként sokkal jobb hellyé teszi a világunkat. Szeretnék például abban is hinni, hogy ha velem történne valami ilyesmi, számíthatnék arra, hogy mellettem sem mennének el az utcán. Fontos, hogy most mint emberek, összetartsunk és segítsük egymást ezekben a nehéz időkben – tette hozzá az énekesnő, aki végül így folytatta:

Csak szeretném megköszönni mindenkinek, aki segít ezeken az embereken. A világ jobb hely lesz tőlük.