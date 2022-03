Megrázó vallomást tett Gáspár Győző: Félek, hogy újra megpróbálom eldobni az életem

Győzike, vagyis Gáspár Győző a Blikknek mesélt állapotáról, mentális betegségéről, azt is elmondta, hogy fél, hogy újra öngyilkosságot kísérel meg.

"Attól félek, hogy újra megpróbálom eldobni az életem. Volt már két kísérletem, szedtem be túl sok gyógyszert, próbáltam felvágni az ereimet. A legutóbbi pánikrohamom is olyan erős volt, hogy azt kértem a Jóistentől, vegyen el engem" – mondta a lapnak.

"Az édesanyám hét évvel ezelőtti halála is újra felszínre tört, de tavaly sok barát hátat fordított nekem, és a testvérem is nagyon hiányzik. Ez mind-mind az oka lehet annak, hogy most megint ilyen mélyen vagyok. Konkrétan egy nyomorult senkinek érzem magam. Most megemelték a gyógyszeradagomat az orvosok, és hamarosan újra befekszem a pszichiátriára, ezúttal hosszabb időre. Csak bízni tudok a Jóistenben és az orvosokban, hogy segítenek rajtam és hátat fordíthatok végre ennek a sötét időszaknak, bár bevallom, jelenleg ezt el sem tudom képzelni" – tette hozzá Győző, aki csak pár fellépés miatt jött ki a pszichiátriáról két hét után, hiszen, mint mondta, ebből él.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!