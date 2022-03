Megmenekült Tóth Veráék vállalkozása

Az orosz–ukrán háború hozadékaként február végén egyik napról a másikra zárolták több ezer Sberbankos ügyfél számláját. Köztük Tóth Vera és Pauli Zoltán közös számláit is, ami igencsak nehéz helyzetbe sodorta az évek óta a vállalkozásukon dolgozó páros tagjait, hiszen a napi kiadásaik mellett gondoskodniuk kellett a termelőik, a kivitelezőik, a beszállítóink, a partnereik és a munkatársaik kifizetéséről, nem beszélve a vállalkozásukat érintő közüzemi díjakról. A híres páros teljesen lenullázva találta magát, a megoldásra pedig – a bank biztosítója kártalanít minden ügyfelet 100 ezer euró összegig – várni kellett.

”Sajnos a szemmel jól látható összeg nekünk is bent ragadt, ami komoly problémákat eredményezhet. Mi felelősséggel tartozunk az alkalmazottainkért, ezáltal a családjaikért is, akiknek fizetést kellene adni. Most egyetlen dolgot tehetünk, hogy mindenkitől türelmet kérünk.” – mondta korábban a Borsnak, Pauli Zoltán, aki szentül bízott benne, hogy nem kell majd kölcsönkérniük, vagy hozzányúlniuk a megtakarításukhoz ahhoz, hogy túllendüljenek ezen a nehézségen.

Pauli Zoltánt a napokban újra kerestük, hogy arról érdeklődjünk, sikerült-e kikecmeregniük és, ha igen, hogyan az átmeneti pénzzavarból?

– Nehéz napok vannak mögöttünk, de végre jó hírekkel szolgálhatok, végre megkaptuk a pénzünket – mondta a Borsnak, a gasztronómiai szakember. – Minden partnerünk türelmes volt, mi szaladgáltunk banktól bankig, mire sikerült több helyen is számlát nyitnunk, és még a fizetési határidők lejárta előtt megkaptuk a kártalanítást, így át tudtuk utalni a pénzeket, így nem volt és nem is maradtak adósságaink. Megnyugtató érzés, most visszagondolva azért voltak pánik közeli élményeink. – magyarázta a séf, majd hozzátette: – Nekünk szerencsénk volt, nem érte el a vagyonunk a kártérítés maximális értékét, így minden forintunk megmaradt, megmenekült a vállalkozásunk. Őszintén sajnálom azokat, akiknek 100 ezer eurónál több volt bent, mert annak búcsút inthetnek.