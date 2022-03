Megdöbbentő részleteket árult el VV Fanni hollétéről a látó

Hiába telt el négy év, és a bíróságon sem született még végleges ítélet Novozánszki Fanni eltűnése és halála kapcsán, előkerült egy látó, aki azt állítja, fontos részletekkel tud szolgálni az üggyel kapcsolatban.

A vendéglátásban dolgozó látó asszony azt állítja, magától Fanni szellemétől tudott meg súlyos részleteket – idézte a Blikk a Story magazinnál jelentkező asszony beszámolóját.

Az 59 éves látó, Kern Ilona, jelenleg Ausztriában él, állítása szerint már egészen kicsi kora óta lát dolgokat, például szellemeket is. Most pedig megjelent neki Fanni szelleme, aki hátborzongató részletekkel szolgált meggyilkolásáról.

„A mai napig felzaklat az egész, Fanni ugyanis eljött hozzám, és sok mindent mutatott. Ez nem lehet véletlen. Szeretné, ha segítenék abban, hogy megtalálják, és a szülei méltó módon eltemethessék” - mesélte Ilona, majd hozzátette, hogy erősen émelygett az álmában, ezért biztos benne, hogy valamilyen mérgezés, halálos injekció, vagy túladagolás végezhetett Fannival.

Ilona elmondása szerint a pontos helyszínt nem tudta megadni, viszont visszaemlékezett arra, ahogy Fannival egy ösvényen keltek át, mert azon húzták fel egy kötéllel. Ezt egyébként a bizonyítékok is alátámasztják, ugyanis előkerült egy véres kötél, melyen a lány és B. László DNS-ét is fel vélték fedezni. A látó az út közben észrevett egy kápolnát, végül egy dombtetőre értek, ahol egy elhagyatott romos épület állt vaskerítéssel körülvéve. Megemlítette, hogy az egyik domboldali vájatra mutatott az áldozat, jelezve, abban fekszik. Ilona belenézett, és a látványtól megdermedt, kiemelte: biztos benne, hogy ott van a holttest.

Ilona állítása szerint próbálta felkeresni a helyet, amit álmában látott, de nem járt sikerrel. Ahogyan a rendőrség is kutatott hasonló helyeken, de szintén eredménytelenül zárultak a keresések.

„Fanni nem az első halott, aki eljött hozzám, mégis annyira megdöbbentem, hogy alig kaptam levegőt, és kérdezni is elfelejtettem, amit nagyon bánok. De emlékszem, az is kiderült számomra, hogy akkoriban nagyon szeretett egy férfit. Azt is elmondta, hogy két szál fehér és egy szál piros rózsát szeretne a családjától a temetésére” - fejtette ki Ilona.

A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy három férfit is megemlített, akiket álmában látott, ebből kettőnek a külsejére emlékszik csak. Az egyik egy szőke, nagydarab, körszakállas, míg a másik egy alacsonyabb, oldalt felnyírt, copfos hajú és tetovált. A hölgy látomásában pedig egy régebbi típusú zöld Audi, valamint egy terepjáró is feltűnt.

„A zöld autó rendszámának egy része is megvan. 681. Ebből a kocsiból tették át a testét egy másik autóba. Én egyenes testtartásban láttam őt, ez egy csomagtartóban megváltozott volna. Álmomban haloványan egy hajó is megjelent, ahol napokig rejtegethették szegény lányt” - idézte fel azzal kapcsolatban, hogy B. László egy ideig a csomagtartójában rejtegethette Fannit.