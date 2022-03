Döbbenetes felfedezés: Más áll Harry herceg két gyermekének anyakönyvi kivonatán az anya nevénél

Igencsak különleges dolgot szúrt ki a TMZ bulvárlap, méghozzá azt, hogy Meghan Markle és Harry herceg két gyermekének születési anyakönyvi kivonatán az édesanya nevénél más név áll. Míg a 2021-es születésű Lilibet anyukája a papírok szerint Rachel Meghan Markle, míg a két évvel korábban született Archié Őfelsége Sussex Hercegnéje (Her Royal Highness the Duchess of Sussex).

A magyarázat kézenfekvő: Lilibet születésekor Harry és Meghan már nem volt a királyi család tagja, így az Őfelsége (His/Her Royal Highness) megnevezés már nem járt neki. Ráadásul nem is Meghan kérte, hogy kisfiánál ez a név szerepeljen, hanem a brit királyi udvar utasításait követte, mivel egyszerűen ez a protokoll, ami rájuk vonatkozik. Ezt egyébként még 2021-ben tisztázta Meghanék szóvivője, aki akkor elmondta: nem Meghan és nem is Hary herceg kérvényezte a hivatalos névváltoztatást 2019-ben, hanem a királyi udvar. Miután azonban a pozíciójukról lemondtak, Meghan Markle "visszakapta" az eredeti nevét – írja a Daily Star.