Közös tetoválással ünnepelte összetartozását Bódi Guszti és Margó

Bódi Guszti és felesége, Margó minden évben eltöltenek egy huzamosabb időt Thaiföldön, ilyenkor általában igyekeznek új helyeket felfedezni. Nagyon élvezték a pihenést, ami több szempontból is különleges volt, mert közös tetoválást is csináltattak. Guszti és Margó a TV2 Mokka című műsorában hosszasan meséltek a nyaralásukról, valamint meg is mutatták közös tetoválásukat.

A 46 évnyi házasságukat pecsételték meg, a minta a másik fél monogramja volt. Margó büszkén meg is mutatta az övét Istenes Lászlónak és Orosz Barbarának. Eredetileg a 45. évfordulóra készítették, de a vírushelyzet miatt egy évet csúszott ez az jelkép.