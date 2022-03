„Judit szerencsére időben észrevette, hogy baj van” - Felesége mentette meg Révész Sándor életét

Szerda délután érkezett a riasztó hír, miszerint Révész Sándor, a Generál és a Piramis együttes énekese sztrókot kapott, hétfőn kórházba került. A rockzenész maga jelentkezett a Facebookon, a kórházi ágyon fekve mesélte el a történteket, igaz, a pontos körülményeket nem említette.

Fotó: Facebook



Nem sérült a beszédközpontja

Azt még mindig homály fedi, hogy pontosan hol és mikor történt a baj. Annyi azonban kiderült kiderült, hogy Révész agyának jobb oldalát érintette a baj, a beszédközpont nem sérült, az orvosok szerint minden esély megvan Révész végső felépülésére. A művésztársakat, köztük a rocksztár egykori szerelmét, Zalatnay Saroltát ennek ellenére mélységes aggodalommal töltötte el a hír, Cini imára szólította fel a rajongókat.



„A neje szerencsére időben észrevette”

A Bors csütörtökön telefonon kereste meg az énekesnőt, aki elárulta, Révész Sándor feleségének, Judit asszonynak a lélekjelenléte kellett ahhoz, hogy a legendás énekes most a körülményekhez képest jó állapotban legyen, és ne következzen be a lehető legrosszabb.

Fotó: Bors

– A nejével beszéltem, ő maga hívott fel, ami nagyon jól esett. Azt mondta, csütörtökön újra meglátogatja Sándort a kórházban és átadja neki, hogy mi mind imádkozunk érte, szeretjük, és nagyon sokat gondolunk rá.Egy sztróknál soha nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt. A neje szerencsére időben észrevette, hogy baj van. Ez mentette meg Sándort attól, hogy a sztrók ellenére sem sérült a beszédközpontja, valamint a végtagjai is mozognak. Így is sokat kínlódott, ennyit mondott nekem a felesége – árulta el a Borsnak Zalatnay.

Már tudja, hogy egy ország aggódik érte

A Bors csütörtökön újabb fejleményeket tudott meg a 68 éves zenész állapotával kapcsolatban.

Révész Sándor lapunk értesülései szerint a világtól teljesen elzártan lábadozik. Sem telefonja nincs, sem internetet nem néz.

– Most mindennél fontosabb, hogy a felépülésre koncentráljon, a hírek csak felvinnék a vérnyomását, amire most legkevésbé sincs szüksége – árulta el a lapunknak a művész egyik közeli ismerőse. – Két emberrel tartja mindössze a kapcsolatot, a feleségével és a menedzserével, velük viszont minden nap beszélnek, így Sándor már azt is tudja, hogy az egész ország aggódik érte és drukkol neki. Ez egyébként nagyon jólesett neki, hogy tudja, hogy szeretik – mondta az aggódó barát.