Járai Máté megrendítő vallomása: El akarta dobni az életét

Járai Máté 2019-ben, nagymamája halála után került mélypontra, és még az öngyilkosság is megfordult a fejében.

– Nem a nagyi halála miatt volt, hanem mert teljesen kiégtem, és az öngyilkosságig soha nem jutottam el. A pszichiáter mondta, ha ilyen hajlamaim vannak, nem mindegy, azt hogyan teszem meg. Ameddig gyógyszert akarsz bevenni, nem vagy olyan rossz passzban, mint amikor le akarsz ugrani egy tízemeletes házról. Az egyikből ugyanis vissza lehet hozni, a másikból nem. Én odáig jutottam, hogy az otthon lévő teljes doboz altatót beveszem. A nagykanizsai kórházba kerültem a pszichiátriára – mesélte Máté, majd azt is elárulta, hogyan tudott kijönni a mélypontból.

Fotó: LifeTV

– Azt mondta egy pszichiáter, amíg egy mókuskerékben vagyok, és folyamatosan azt hajtom, addig nem leszek jobban. Október közepén fejezem be a sorozatot, hajnali négytől délután négyig dolgoztam, mellette csináltam a színházat is. Rendes volt egyébként a győri színház, levették a műsorról az előadásaimat, mert képtelen lettem volna abban az állapotban játszani. Tudod mi mentett meg engem? A pandémia. Tudtam, hogy leállt a világ körülöttem, nem éreztem azt, hogy valamiből kimaradok, nekem is a fenekemen kellett maradni. Az, hogy otthon voltunk, meggyógyított – mondta a színész.

