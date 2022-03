Hová tűnt Kósa L. Adolf?

Kósa L. Adolf volt Palik Lászlóék vendége. A volt tévésről nem csak az derült ki, hogy konkrétan Paliknak köszönheti a karrierje elindulását, de az is, miként tehette meg 48 évesen, hogy teljesen visszavonul, mondhatni, nyugdíja megy.

– Éreztem a saját korlátaimat. Úgy éreztem, hogy sikeres, eredményes vagyok, de ennél több nem lesz ebből. Ezzel párhuzamosan azt is észleltem, hogy noha szeretem csinálni, az énképemnek, az önbecsülésemnek is sokat segített, de valami nincs a helyén. Nem tudtam megmagyarázni, miért érzem ezt, de idővel kiderült – idézte fel a visszavonuláshoz vezető útját, hozzátéve: volt, hogy sikere csúcsán a kezébe temette az arcát.

– Elértem a plafont, nem csak sikerben, anyagilag is, üzletileg is: három vállalkozást vittem, ügyvédi irodám volt, tévé-rádió, rendezvényszervező cég, de bármennyi pénzt is kerestem vele, nem lehetett elkölteni. Semmi lehetőségem nem volt arra, hogy jól érezzem magam – magyarázta. Úgy érezte: hiába sikeres, nem él minőségi életet és az egészségére is kihatással van mindez. Erre 34 éves korában jött rá.

Ekkor kezdett el MLM-ezni, ahol valójában nem hogy előny volt az ismertsége, de kifejezetten hátránynak bizonyult.

Mint magyarázza: ez a munkavégzés hozta meg számára a szabadságot, ami anyagilag is és egészségileg-érzelmileg is helyre tette. A most 55 éves Adolf pedig emiatt hét éve kvázi nyugdíjba is vonulhatott: a korábban felépített hálózata azóta eltartja őt plusz befektetett munka nélkül is.

Ez tölti ki ma az idejét

Kósa L. Adolf nagy vágya az volt, hogy ott lehessen a kisfia minden pillanatában. Ez szerencsére mára megvalósult.

– Minden nap én viszem iskolába, én hozom el, én viszem edzésre, én hozom el, minden este beszélgetünk, olvasunk, imádkozunk, reggel együtt mosunk fogat...

Emellett egy kisebb YouTube-csatornája is van, amin az élettapasztalatait osztja meg 3-4 perces videókban. Mint mondja: valamit visszaad a közösségnek.