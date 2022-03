Hét évvel halála után ugyanúgy vannak Sinkó László holmijai a házában, ahogy otthagyta

Ma lenne 82 éves Sinkó László. A 2015-ben elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész lánya, Andrea a Blikk-nek mesélt arról, hét év után sem képes elfogadni, hogy édesapja nincs többé. Mint ismert, a színész elesett, eltört a bordája, légmellett kapott, tíz nappal később pedig tüdőembóliában elhunyt.

– Nem is tűnik úgy, mintha eltelt volna hét év. Nem tudtam még elfogadni, hogy apu nincs többé. A szülői házban a holmijai ugyanúgy vannak, ahogyan ő hagyta. Az asztalon ott van a Nemzeti Sport, amelyet mindig olvasott, és rajta a szemüvege. Nem mozdítottuk el. Minden ruháját, ereklyéjét megtartottuk, vannak is terveink azzal, hogy hová kerüljenek, de egyelőre erről még nem beszélnék – mesélte a lapnak Andrea, aki tavaly az édesanyját is elvesztette.