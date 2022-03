Három éve eljegyezték, de mégsem házasodik Dancs Annamari

Dancs Annamarit több mint három évvel ezelőtt jegyezte el párja. A Borsnak elárulta, nem terveznek továbblépni, de közösen építik a jövőjüket.

– Nagyon boldogok vagyunk, de nem lesz esküvő, sem közös gyermek. Jóban-rosszban, bajban együtt vagyunk. Egyikünknek sem volt eddig ilyen kapcsolata, amiben ennyi időt együtt töltöttünk volna. Rengeteg közös tervünk van, és ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor ezeket meg is tudjuk valósítani. A páromnak a korábbi házasságából van két nagyobb gyermeke, nekem egy, és így kerek az életünk – kezdte a Borsnak Annamari, akinek öt évvel ezelőtt váltak el útjai korábbi férjétől, Kerényi Miklós Mátétól. Egy évvel az esküvő után, közös gyermekük 4 hónapos korában hozták meg a fájdalmas döntést.

A színésznő kisfia már ötéves, ezért az anyaság az elsődleges az életében.

– Nagyon nehéz a munkával összehangolni, de szerencsés vagyok, mert van segítségem, és ebben is partner az én Lászlóm. Ha előadásom vagy esti próbám van, ők Ádámmal kettesben nagyon jól elvannak. Hatalmas logisztikázással jár, éppen ezért ma már nem vállalok annyi munkát, mint a gyermekem születése előtt. Volt több olyan jó felkérésem is, amire nemet kellett mondanom. Egy idő után az ember mindent mindenáron nem akar, de nagyon jó érzés és hízelgő, hogy gondolnak és számítanak rám – mesélte Annamari, majd hozzátette, a pandémia idejét sem élték meg rosszul, mert kisfia is bőven ad feladatot, de egyben örömet is számára.

– A párommal az itthonülős időszakot magunkra és a családunkra fordítottuk. Inkább lelkileg okozott nehézséget, amikor sorra egy-egy felkérést lemondtak, és az ezzel járó bizonytalanság. Mi mindenben megpróbáljuk megtalálni a pozitívumot, és keresni, hogy mivel tudunk hasznosak lenni. A vírushelyzet nyilván sok mindenre megtanított bennünket, és sokat alakított a világon – jelentette ki, majd azt is elárulta, a vírushelyzet enyhülésével egyre több feladata van.

– Éppen a Jakyll és Hyde című, április eleji előadás premiérjére készülünk. Január végén jelent meg egy új videoklipem, amit a gyereklemezem egyik dalából készítettünk. Aktív vagyok zenei és színházi fronton is, de a család a legfontosabb mindenekelőtt – mondta érdeklődésünkreMegtalálta az igazitAnnamari amikor egyedül maradt kisfiával, elképzelni sem tudta volna, hogy hamar újra rátalál a szerelem. De találkozott Lacival, akivel már négy éve alkot egy pár.

– Egy családként működünk, és az a legfantasztikusabb, hogy minden, amire az ember vágyhat, nekem megadatott. Ebből a szempontból nagyon szerencsésnek érzem magam. Amikor egyedülálló anyuka voltam, nem tudtam elképzelni, ki lehet az a férfi, vagy egyáltalán lesz-e olyan, aki engem, mint színésznőt, egy csecsemőkorú gyermekkel megközelítene, vagy egy kapcsolatot alakítana ki velem. De a Jóisten a legjobbat adta, és nagyon hálásak vagyunk a sorsnak. Boldogan és bulvárszenzáció mentesen élünk, kiegyensúlyozott, harmonikus párkapcsolatunk van. Nekünk nincsenek problémáink, ami sok más párkapcsolatban előfordul. Köztünk működik a bizalom, szeretjük egymást, összetartunk, gondoskodunk egymásról. Ez számunkra mind magától értetődő, nyugodtan, boldogságban élünk – mesélte boldogan.