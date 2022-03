Harmadik agyvérzése után újra tud járni és beszélni a magyar zenész

Az a bizonyos február 18-a is ugyanúgy telt Sláger Tibónál, mint mindegyik, intézte a dolgait, nem érezte rosszul magát, villámcsapásként érte, amikor egyik pillanatról a másikra nem bírt megszólalni.

– Egy átlagos péntek délelőtt volt, nem voltam feszült, jól érezem magam, Szombathelyen volt dolgom, majd miután hazaértem, telefonon hívtam a feleségemet. Mikor üdvözölt, számomra egy „szia” kimondása is nagy nehézségek árán sikerült csak. Próbáltam tovább beszélni, de szavaim érthetetlenné váltak. Gyakorlatilag elveszítettem a beszédkészségemet. Feleségem csak értetlenül hallgatott és ijedten visszakérdezett: „Mi történt? Hol vagy? Nem értelek!”. Fiam eközben belépett a nappaliba, odajött hozzám és kérdezett tőlem. De beszédemet ő sem értette. Átvette a telefont és jelezte páromnak, hogy baj van, azonnal mentőt kell hívni. Borzasztó érzés volt, hogy mindent láttam, éreztem, hogy forr a levegő körülöttem. De hála Istennek, ha nem is tudtam teljes szavakban kifejezni magam, értették, hogy mit szeretnék feléjük kommunikálni – kezdte a Borsnak.

Fotó: Saját



Eldobta a járókeretet

– Gyakorlatilag mindent értettem, ami körülöttem történt, csak nem tudtam szóban kifejezni magamat. Idővel szerencsére fokozatosan visszanyertem a beszédkészségemet. Sajnos az egyensúlyérzékemből is veszítettem, ezért volt szükségem gyógytornára. Először járókerettel, majd később anélkül jártam. Ma már semmilyen eszközre nincs szükségem. A legnagyobb kihívást a vérnyomásom “beállítása” jelentette. A megfelelő gyógyszeres kezeléssel mára már ezt is sikerült beállítani. Érzem, hogy napról napra többre vagyok képes. Újra tudok járni és beszélni! – jelentette ki.

Tibó három-három hetet töltött a neurológián és rehabilitáción, és úgy tűnik, a kezelések hatásosak, mert az elmúlt néhány napban látványos fejlődésen ment keresztül.

– Sokkal jobban vagyok. A héten már haza is mehetek. Egyensúly- és kisebb kommunikációs zavaraim voltak, amiket sikerrel kezeltek. A legnagyobb problémát a vérnyomás beállítása okozta, de a megfelelő gyógyszeres kezeléssel már ezt is sikerült beállítani. Felépülésemet gyógytornász és logopédus is segítette, akik a gyakorlatok mellett sokat biztattak. – mesélte a zenész, akinek rendszeres ellenőrzés mellett figyelik állapota javulását.



Fő a nyugalom!

– Hetente egyszer kontrollvizsgálat céljából még vissza kell járnom az intézménybe, de ez már nem akadályozza a megszokott életemet – mondta érdeklődésünkre Tibó, aki feleségével úgy döntött: gyógyulása érdekében felépüléséig teljesen elvonul a nyilvánosság elől.

Nyugalomra volt szükségem és nem akartam ilyen állapotban fogadni senkit. Csak Mónika és a fiam látogatását engedélyeztem. Nagyon sokan telefonon és interneten keresztül jelezték az együttérzésüket, amit külön köszönök mindenkinek, hiszen több mint 900 rajongó fejezte ki az együttérzését. Fantasztikus érzés, szeretni és szeretve lenni. Feleségemre mindenben számíthattam. Sokat harcolt, telefonált az érdekemben. Ezért nagyon hálás vagyok neki – mesélte Tibó.

Fotó: Saját



Újabb figyelmeztetés

Általában mindenki fölteszi magának a kérdést, hogy történhetett ez meg, és miért pont vele, azonban a zenész nem keresi a válaszokat, viszont úgy gondolja, ez egy újabb figyelmeztetés volt számára.

– Ez már harmadik alkalommal történik meg velem. Nem találom az okát, nem is keresem. Valószínűleg egy intő jel, hogy figyeljek jobban az egészségemre. Biztos, hogy ezt most már komolyabban veszem, mint eddig. Hála Istennek, csodával határos módon ismét rendbe jöttem, Istennek van valami terve velem. Ugyanúgy várom a közönséggel való találkozást, mint ők, hiszen a zene életem nélkülözhetetlen része. Az április közepéig tervezett bulikat vissza kellett mondanom, de jövő hónap végétől a megszokott ütemben tervezzük a szezont – mondta, és terveiről is mesélt lapunknak.

– Megújult produkcióval, dalokkal, szeretettel várok mindenki a bulijaimra. Egyik első fellépésemet hálám jeléül minden olyan egészségügyi dolgozónak ajánlom fel, aki gyógyulásomban bármilyen formában részt vett. Május végére tervezzük ezt a szuper partit Hévízen a “Louis Randi presszó”-ban, jelenleg még a tulajdonossal, Horváth Tiborral zajlanak az egyeztetések. És a műsor sem áll meg, nyáron folytatódik ismétlésekkel. Kora őszre tervezzük a következő évad felvételét, így lesz időnk mindent megszervezni. Az előző évadokhoz hasonlóan most is 120 dal felvételével tervezünk, amely 3 hónapon keresztül lesz látható a Zenebutik csatornán – mondta.