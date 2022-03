Friss hírek a Kossuth-díjas színművész állapotáról: Így van a sztrókja után

Mint arról a lapunk elsőként beszámolt, Szombathy Gyulának három héttel ezelőtt be kellett vonulnia egy rehabilitációs intézetbe, mert egy rutin szívműtét után sztrókot kapott. A színművész az élni akarásának és a gyors segítségnek köszönhetően komolyabb szövődmények nélkül vészelte át ezt az embertpróbáló időszakot. Az első beszélgetésünkkor igen szűkszavúan nyilatkozott, szeretett volna a gyógyulására koncentrálni:

”Kórházban fekszem, mert sztrókot kaptam egy szívműtétem után. Szerencsére a beszédközpontomra nem volt hatással, inkább csak a járásom lett bizonytalan. Még három hetet minimum a rehabilitáción kell töltenem” – mesélte akkor a Borsnak.

Fotó: Cseke Csilla

Legyőzte a rákot és a Covidot is

Szombathy Gyulánál a nyugdíjba vonulása után, 2017-ben daganatos betegséget diagnosztizáltak. Az akkor 72 éves művész rengeteg vizsgálaton esett át, sőt egy sürgős és komoly sebészeti beavatkozást is elvégeztek rajta a szövettani eredménye miatt. A művészt azonban nem olyan fából faragták, hogy feladja, az élni akarásának és a lelkiismeretes kezeléseknek köszönhetően 2019-ben visszatért a színpadra. A bajoknak ezzel azonban még mindig nem volt vége, Gyula és a felesége is elkapta tavaly a koronavírust, ami nagyon megviselte őket fizikailag és érzelmileg is.

Fotó: Cseke Csilla

Hétvégén már otthon gyógyulhat

Bár egyre jobb Szombathy Gyula kedve, tisztában van vele, hogy még időre van szüksége a teljes felépüléshez. Azt mondja, hogy a gyors gyógyulásban a humor segíti. Napokon belül haza is engedik, hogy otthon lábadozhasson.

– Az orvosok azt mondták, hogy pénteken hazamehetek de még otthon is minimum két hét pihenés vár rám. Jelenleg járókerettel tudok csak közlekedni, de pár lépés már anélkül is megy – büszkélkedett lapunk megkeresésére a színművész, aki így folytatta: – Természetesen mindent betartok, amit mondanak a szakemberek, ennek köszönhetően gyorsan gyógyulok. Még van egy kisebb vérrög a szervezetemben, de az már fel fog szívódni és semmilyen galibát nem fog okozni – mesélte mosolyogva Szombathy Gyula. Aki még saját kabaré jeleneteit is bevitte magával a kórházba, mert úgy véli: a nevetés számára a legjobb gyógyír!

A 77 éves színész erős szervezetének és életigenlésének köszönheti, hogy három hét leforgása után szinte csodával határos módon teljesen felgyógyult egy ilyen súlyos egészségi probléma után.

Felesége is izgul Gyula állapota miatt

A gyors szakellátás a legfontosabb

Lapunk megkérdezett egy orvosszakértőt is azzal kapcsolatban, hogy mi állhat a művész meglepően gyors felépülésének hátterében.

– A teljes gyógyulás egyén függő, de időnként van példa arra, hogy ilyen rövid időn belül regenerálódott a beteg. Persze ez a páciens hozzáállásától is nagy mértékben függ, ami felgyorsíthatja a gyógyulást – mondta Dr. Bense Tamás. Szombathy Gyulának ezek szerint talán tényleg a pozitív gondolatok és a nevetés segíthet a mielőbbi felépülésben.