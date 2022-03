Elmondta az igazságot csapattársával vívott párbajáról az Exatlon sztárja

Az Exatlon Hungary All Star évadban köttettek új barátságok és erősödtek meg régi szövetségek. Ez történt Kása András és Rozs Geri között is, az első évadban kialakult barátságuk sziklaszilárd lett. Még úgy is, hogy korábbi párbajuk rosszul végződött Geri számára, sérülés miatt befejeződött számára a verseny.

Fotó: TV2

A három évvel ezelőtti történések megismételték önmagukat

– mondta szomorúan a Borsnak Rozs Geri. – Az utóbbi időben nagyon sokat latolgattuk Faterral az esélyeket, és sejtettük, hogy idővel sor kerül egy közös párbajra, de igyekeztünk félre tenni az egykori emlékeket. Szerencsére komolyabb sérülések nélkül eljutottunk idáig, leszámítva a játék elején történt sérülésemet. Mi minden egyes futamnál támogattuk és biztattuk egymást a versenyben, és mindaz, amit 3 év alatt Fatertól kaptam, a párbaj alatt is mindvégig ott duruzsoltak a fülemben, ahogy majd ezután is. Megtanultam tőle, hogy tiszta fejjel, higgadtan kell odaállni az ügyességi elé, bármennyire is jól megy a pálya, nem szabad elszállni. Szerintem ez a párbaj bármennyire is hozott negatív érzéseket, még pont időben következett be, bár örültem volna, ha inkább egy piros ellen kell futnom.