Kulcsár Edina exférje találkozott G.w.M-mel? Csuti elmondta, mi történt valójában

Ahogy arról beszámoltunk, Kulcsár Edina és exférje, Szabó András Csuti – miután házasságuk véget ért – mindketten hivatalosak voltak a szépségkirálynő húgának, Renátának a szombati esküvőjére. Az üzletember Instagram-oldalán indított kérdezz-felelek játékot, amiben egész egyszerűen azzal magyarázta a dolgot, hogy mindketten meg voltak hívva az eseményre. Majd az egyik követője arról érdeklődött: találkozott-e már azóta Varga Márkkal, azaz G.w.M-mel, amióta a rapper Kulcsár Edinával van együtt?

Előtte se nagyon találkoztunk, és nem hinném, hogy ez jelentősen változna a jövőben– tisztázta Csuti.

Közösségi oldalán azt is elárulta, már talált magának új otthont, de még hónapok, mire be is tud oda költözni.