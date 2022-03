Bakancslistás terve vált valóra Hadas Alfrédnak

Múlt héten ért véget Hadas Alfréd álomutazása. A fiatal rapper Dubaiban járt, mellyel bakancslistájának egy újabb pontját pipálta ki. Gyerekként nem volt arra alkalma, hogy szüleivel utazhasson, így most ez a vágya teljesült, anyukája is vele tartott.

– Régóta szerettem volna megnézni a Burdzs Kalifa felhőkarcolót. Imádom a hatalmas épületeket, és itt egy program keretében fel is tudtam menni majdnem a tetejéig. Nyolc napot tölthettem kint, egy kis családi kikapcsolódásként édesanyámmal. Igyekeztünk minden nevezetességet megnézni, intenzív napok vannak mögöttünk, de megpróbáltunk mellette a pihenésre is koncentrálni – kezdte élménybeszámolóját a Borsnak.

Fotó: Hadas Alfréd

Dubai és az Egyesült Arab Emírségek bármennyire is nyitott ország, a kulturális és vallási szokásaik tiszteletben tartása viselkedésük és öltözködésük szempontjából fontos, ezért Alfréd is igazodott az ottani szokásokhoz.

– Fontos volt számomra, hogy megtiszteljem az ország kultúráját, ezért én is azt a fehér köpenyt és fejkendőt viseltem, amit a helyiek. Szerettem volna jobban belelátni a muszlim kultúrába. Tetszett a légkör és kellemesen csalódtam az emberekben. Most voltam Európán kívül először, ezért is különleges volt az élmény. Ráadásul körbe néztem zeneileg is, milyen zenéket hallgatnak, és sok új tapasztalatot is szereztem. A nyaralás alatt volt szerencsém Tyga nagykoncertjén is részt venni – fűzte hozzá.

Fotó: Hadas Alfréd

Sajnos most szerelme, Mardoll nem kísérte el, ennek okát is elárulta.

Szerettük volna, ha Cathy is velünk tart, de a munkái miatt ezt most nem engedhette meg magának. Viszont májusban bepótoljuk, Berlinbe fogunk utazni kettesben – mondta érdeklődésünkre.