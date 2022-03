Babicsek Bernát zenésztársa trágár szavakkal illette a művész barátait

– Az a sok rohadt, sz*rházi hiéna, aki az első két napban... Az Irigy Hónaljmirigy is bejelentette a halálhírt, csak azért, mert pár nap múlva koncertjük volt, és akkor ez milyen jó hírverés... Menjenek a p*csába! Szikora Róbert is ott villogott, holott tíz éve nem beszéltek – mondta egy internetes műsorban a Paddy and the Rats frontembere, Oravecz Kristóf.

A Blikk megkereste az Irigy Hónaljmirigy zenészét, Kabai Lászlót, aki felháborítónak tartja Oravecz állításait.

– Bernáttal tizenöt éves barátság fűzött össze bennünket, szomszédok voltunk itt, Solymáron, de Sipos Peti, a zenekar másik tagja gyerekkora ismerte őt, zenéltünk is együtt. Rendszeresen találkoztunk, meghívott a házába, és invitált a szűk körű ünneplésre is, amikor megkapta a Tabányi Mihály-díjat. A feleségemhez járt fodrászhoz, akivel szintén baráti viszonyban volt. Nem a sajtót hívtam fel, nem rohantam tévé stúdióba, semmi mást nem tettem, mint amikor megtudtam, hogy mi történt a saját oldalamra kitettem pár sort, majd a zenekar közösségi oldalán is írtam egy kis búcsúztató szöveget miután meghalt az egyik barátunk – mondta a lapnak Kabai.

Hozzátette, mélységesen sértő az énekes kijelentése, felháborító a feltételezés is, hogy ők egy barátuk halálával hakniztak. Szikora Róbert pedig úgy fogalmazott, neki nincs közösségi oldala, az R-GO rajongói portálon emlékeztek meg Bernátról, mivel három és fél évig zenéltek együtt.

Gyászoljuk őt, teljesen érthetetlen a zenész kirohanása – nyilatkozta Szikora.