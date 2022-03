3 millió dollárt ajánlott fel Ukrajnának a hollywoodi sztárpár

Mila Kunist ukrajnai származása miatt is mélyen megviseli a háború. Ezért a férjével, Asthon Kutcherrel elhatározták, hogy segítenek: a GoFundMe oldalán indítottak gyűjtést az ukrajnai emberek megsegítésére. A sztárpár meg is ígérte, hogy 3 millió dollárt (azaz egymilliárd forintot) adományoz, hogy a háborús menekülteknek segítséget nyújtsanak. A 38 éves Mila Kunis és családja még 1991-ben költözött Amerikába, de a színésznőnek most is élnek rokonai a háború sújtott országban.