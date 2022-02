Wolf Kati: Egy dalnál mindig a szív dönt

Egy 2010-es X-Faktor énekes tehetségkutató nagy felfedezettjeként vonult be Wolf Kati a szélesebb köztudatba, azonban Kati pályája nem a ott kezdődött, hiszen zenész édesapja után már kislányként belekóstolt a show-business-be. Már egy nagylemeznyi dallal a háta mögött indult neki a tehetségkutatónak, és ugyan győzni nem tudott, de legnagyobb nyertesként mégis Kati távozott a versenyből. A következő években zenei pályája csúcsán érezhette magát, ekkor képviselte hazánkat a Szerelem, miért múlsz? című dalával a nemzetközi porondon, majd, egy év múlva foglalt először helyet a dalválasztó zsűriszékében. Katit a Bors arról kérdezte, milyen tapasztalatokat őriz a múltból a Dunán futó A Dallal kapcsolatban?

– A műsor legkomolyabb és legjobb változása az, hogy minden hangszer élőben szólal meg a színpadon, végre nem gépzene megy az énekesek alatt. Annak idején én az első műsor zsűrijében ültem és utólag nagyon sok kritikával illettem magam, nagyon remélem, hogy sokkal jobb zsűritag vagyok most. Rengeteg tapasztalatot szereztem az elmúlt tíz évben, sok-sok zenei munkán, koncerten, dalíráson, stúdiózáson vagyok túl, versenyeztem ezen a színpadon többször is, szóval sokkal felvértezettebb vagyok most, úgy érzem – mesélte lapunknak az énekesnő, akinél saját bevallása szerint egy dalnál mindig a szív dönt. Azt mondja Kati, hogy szakmailag lehet zseniális egy dal, de a lényeg, hogy a lelkét is megérintse. Wolf Kati elmondta, hogy nincs recept a slágerre, mert ha lenne, csak ilyen dalok születnének. A közönség dönt, mi lesz sláger. Vannak személyes kedvencei, azonban drukkol minden előadónak.

– Tudom, milyen kiélezett helyzet ott az a pár perc. Mivel különböző stílusú dalok vannak versenyben, nem könnyű az összehasonlítás – mondta az énekesnő arról, hogy mi alapján dönt szombatonként a műsorban. Kati egyébként elárulta a Bors olvasóinak, hogy már nagyon várja, hogy igazi koncert-szezon legyen és meleg, mert imádják az egész családdal a Balatont, azon belül Tihanyt, ahol gyakran piacoznak, és sohasem maradhat ki a kalandparkozás sem.